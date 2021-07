POL-ESW: Pressebericht vom 02.07.21

Polizei Eschwege

Unfall im Kreuzungsbereich

Um 11:20 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 79-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die Schillerstraße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Friedrich-Wilhelm-Straße übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 66-jährigen Eschwegers und fuhr gegen die rechte Fahrzeugseite. Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 01:15 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 59-Jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die L 3249 von Heyerode in Richtung Berneburg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall vor Grundschule

Um 08:05 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode von der Zufahrt der Grundschule in Walburg nach links auf die Leipziger Straße in Richtung Velmeden abzubiegen. Aus dieser Richtung kam zu dieser Zeit ein Schulbus, der von einem 64-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Hinter dem Schulbus fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen. Zur Unfallzeit beabsichtigte nun der Busfahrer nach rechts in die Zufahrt zur Schule einzubiegen. Dies veranlasste den Pkw-Fahrer aus Göttingen den abbiegenden Bus zu überholen. Dabei übersah er den gleichzeitig vor dem Bus abbiegenden Pkw der 55-Jährigen. Die wiederum versuchte nun den überholenden Pkw auszuweichen, was nur bedingt gelang. Bei dem Ausweichversuch prallte sie mit ihrem Pkw gegen einen in einer Parkbucht geparkten Pkw Skoda. Sachschaden: ca. 3000 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Unfall beim Rangieren

Geringer Sachschaden von ca. 400 EUR entstand gestern Morgen, um 09:10 Uhr, in der Kasseler Straße in Großalmerode. Ein 54-Jähriger aus Auengrund setzte seinen Lkw etwas zurück, wodurch er gegen den Pkw einer 38-Jährigen aus Großalmerode fuhr, der auf einem Parkstreifen abgestellt war.

Diebstahl eines Wasserfasses

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl eines 1000 Liter-Wasserfasses (IBC Container), das auf einem Anhänger für einen Traktor montiert gewesen war. Dieser war auf einem Feldweg in der Nahe eines Spielplatzes in der Starße "Unter der Linde" in Walburg abgestellt. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 22.06.21 und dem 26.06.21. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 056502/93930.

