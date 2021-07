Polizei Eschwege

POL-ESW: Falscher Polizeibeamter - Schockanruf

Eschwege (ots)

Um 15:10 Uhr erhielt gestern Nachmittag eine 76-Jährige aus Witzenhausen einen Anruf einer Frau, die sich aufgeregt, hysterisch und weinend als Tochter ausgab, die bei einem schrecklichen Unfall jemanden zu Tode gefahren habe. Das Gespräch wurde dann plötzlich von einem Mann übernommen, welcher sich als "Klaus Wagner" von der Polizei vorstellte.

Aufgrund vorausgegangener Pressemitteilungen und entsprechenden Veröffentlichungen/ Warnmeldungen in den örtlichen Medien konnte sich die 76-Jährige an diese Betrugsmasche erinnern und beendete das Gespräch sofort. Eine Rückfrage bei den Angehörigen bestätigte den Verdacht des versuchten Betruges.

Präventionstipps falsche Polizeibeamte/ betrügerische Schockanrufe

- Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Hinweise bittet an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell