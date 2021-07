Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Unfall zwischen Fahrradfahrern

Um 16:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 42-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Fahrrad die rechte Radwegseite auf dem Radweg zwischen Unterrieden und Witzenhausen in Fahrtrichtung Witzenhausen. Eine 33-Jährige Radfahrerin aus Witzenhausen befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entgegengesetzt auf der linken Radwegseite, da rechts neben ihr auf dem Radweg in gleicher Richtung ein weiteres Fahrrad fuhr. Im Bereich einer leichteren Gefällstrecke kommen sich beide Radfahrer auf der Fahrspur des 42-Jährigen entgegen, worauf beide sofort eine Gefahrenbremsung durchführen. Trotzdem kam es zu einem seitlich frontalen Zusammenstoß beider Radfahrer, die daraufhin mit ihren Rädern stürzten. Während die 33-Jährige durch den Aufprall leicht verletzt wurde, verletzte sich der 42-Jährige schwer, so dass er in das Uniklinikum Göttingen gebracht werden musste.

Unfall beim Rangieren

Geringer Sachschaden von ca. 350 EUR entstanden gestern Mittag, um 13:15 Uhr, nachdem ein 40-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der "Oberste Straße" in Bad Sooden-Allendorf mit seinem Auto rangierte. Dabei fuhr er mit dem Heck des Wagens gegen eine Grundstücksmauer.

Wildunfälle

Um 22:05 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt die L 3244 in Richtung Aue. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend um 23:10 Uhr, ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der auf der B 7 in der Gemarkung von Röhrda unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

