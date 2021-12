Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Sturz auf Baustelle an der Arnold-Heller-Straße

Kiel (ots)

In einem Neubau in der Arnold-Heller-Str. ist ein Bauarbeiter durch einen Deckendurchbruch ein Stockwerk tief gefallen. Der ca. 40-jährige wurde von den Höhenrettern mittels Schleifkorbtrage durch einen Baukran und die Drehleiter aus seiner Lage befreit. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht.

