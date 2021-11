Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem Wintergarten

Kiel (ots)

In der Nacht auf Dienstag, den 02.11.2021 kam es zu einem Feuer in einem Wintergarten in Kiel Elmschenhagen, Rönner Weg. Hierbei wurde ein Anwohner verletzt. Nach einer rettungsdienstlichen Versorgung durch den Notarzt wurde er in ein Kieler Krankenhaus transportiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Brand gegen 05.00 Uhr bemerkt und alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kiel. Der Löschzug der Ostfeuerwache sowie die Freiwillige Feurwehr Elmschenhagen waren bereits nach wenigen Minuten vor Ort. Es wurden 2 Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Sie gingen mit einem C-Rohr vor und löschten das Feuer zügig ab. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus konnte so verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das angrenzende Dach des Hauses mit einer Wärmebildkamera gesichtet und zur Kontrolle noch teilweise aufgenommen. Insgesamt wurden 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt und konnten den Einsatz gegen 07:00 Uhr beenden.

