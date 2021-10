Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Küchenbrand in Kiel-Vorstadt

Kiel (ots)

Am frühen Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Kiel, in die Vorstadt zu einem Feuer in einer Küche alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits starker Rauch aus der Wohnung. Die Feuerwehr verschaffte sich rasch Zugang, über den Treppenraum zur betroffenen Wohnung. Das Feuer in der Küche wurde mittels C-Rohr von den Kräften unter Atemschutz schnell gelöscht und eine Ausbreitung verhindert. Im weiteren Verlauf wurden die Wohnräume belüftet und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Menschen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt. Im Einsatz waren der Löschzug der Hauptwache, ein weiteres Löschfahrzeug der Ostwache sowie der Kieler Rettungsdienst.

