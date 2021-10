Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem Hochhaus im 2.OG.

Kiel (ots)

In einem Hochhaus in Kiel, Russeer Weg, löschten mehrere Trupps brennende Einrichtungsgegenstände in der Küche einer Wohnung im 2.Obergeschoss. Der Brand war von mehreren Mietern um 16:20 Uhr mit einer starken Rauchentwicklung gemeldet worden. Bei dem Brand wurden keine Mieter verletzt. Die brandbetroffene Wohnung ist unbewohnbar. Die Feuerwehr Kiel war mit 75 Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell