Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Windhose über Kiel

Kiel (ots)

Um ca. 18 Uhr ist in Teilen der Stadt eine Windhose durchgezogen

Es gab mehrere Einsatzschwerpunkte über das Stadtgebiet verteilt. Ein Einsatzschwerpunkt war das Neubaugebiet in Kiel-Meimersdorf, in dem mehrere Dächer abgedeckt wurden. Desweitern wurden durch die Windhose in Kiel-Gaarden mehrere Dachziegel von Dächern gerissen.

Zum größten Einsatz kam es in der Kieler Innenförde. Bei dem Versuch zwei 8er-Ruderboote aus dem Wasser zu retten, wurden mehrere Ruderer von der Windhose überrascht. Einige wurden durch herumfliegende Teile verletzt, andere wurden durch die Kraft der Windhose ins Wasser geworfen. Die Kieler Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot von Löschfahrzeugen und Rettungsdienstpersonal vor Ort. Mit ca.60 Einsatzkräfte konnten die 4 Schwer, 3 Mittel und mehrere Leichtverletzte medizinisch versorgt und in Kieler sowie umliegende Krankenhäuser verteilt werden. Dieser Einsatz waren nach etwa 2 Stunden abgearbeitet.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell