ZOLL-H: Zollfahndungsamt Hannover mit dem richtigen Riecher - 46 Kilogramm Kokain im Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven entdeckt

Hannover, Wilhelmshaven, Jade-Weser-Port (ots)

- Beachtlicher Fund von 46 Kilogramm Kokain im Jade-Weser-Port - Röntgenvorgang eines Containers zeigte Auffälligkeiten - Eingesetzter Rauschgiftspürhund reagierte beim Absuchen eines Kühlcontainers positiv

Eine am 16.10.2021 in Wilhelmshaven von Kräften des Zolls durchgeführte Kontrolle eines Kühlcontainers im Jade-Weser-Port brachte einen beachtlichen Fund von insgesamt 46 Kilogramm Kokain hervor. Ursprünglich sollte der Container in Wilhelmshaven umgeladen und dann letztendlich in Rotterdam gelöscht werden.

Bei der durchgeführten Kontrolle wurden mehrere Kühlcontainer mit Bananen aus Kolumbien durchleuchtet und bildtechnisch ausgewertet. Hierbei ergaben sich bei einem der geröntgten Container offensichtliche Unregelmäßigkeiten. Daraufhin wurde dieser physisch kontrolliert und zunächst vollständig entladen.

Bereits bei der Sichtprüfung des Containers fielen den eingesetzten Beamtinnen und Beamten Veränderungen an der Konstruktion des Containers auf.

Ein eingesetzter Rauschgiftspürhund, der den Container anschließend absuchte, zeigte sofort sehr eindeutig das mögliche Vorhandensein von Drogen an.

Insgesamt konnten in dem Container 34 rauschgiftverdächtige Pakete aufgefunden werden, die nach näherer Überprüfung allesamt Kokain enthielten. Das Bruttogesamtgewicht der sichergestellten Kokainpakete betrug insgesamt 46 Kilogramm. Der Straßenverkaufswert beläuft sich, nach üblicher Streckung der hochreinen Ware, auf rund 4,6 Millionen Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

