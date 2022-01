Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Brand eines leerstehenden Hauses; Oeningen: Mofafahrer unter Drogeneinfluss; Walsrode: Polizei schließt Versammlungsteilnehmer aus

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.01.2022 Nr. 1

09.01 / Brand eines leerstehenden Hauses

Bispingen: Am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr stand an der Straße Schwarze Höhe in Behringen ein leerstehendes Wohnhaus in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

09.01 / Mofafahrer unter Drogeneinfluss

Oeningen: Polizeibeamte kontrollierten am späten Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr einen Mofafahrer auf der K 9 in Oeningen. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

08.01 / Polizei schließt Versammlungsteilnehmer aus

Walsrode: Am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr kam es am Klostersee zu einer nicht angemeldeten Versammlung von 20 Personen in der Spitze, deren Protest sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen richtete. Nach Ansprache durch die Polizei zu Beginn, als die Versammlung aus sechs Personen bestand, ignorierten die Teilnehmer die Beamten, setzten sich in Bewegung und wurden schließlich gestoppt. Ein Versammlungsleiter gab sich nicht zu erkennen. Drei Teilnehmer trugen keine Mund-Nase-Bedeckung, weigerten sich auch nach Aufforderung diese anzulegen und wurden aus diesem Grund von der Versammlung ausgeschlossen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 14.30 Uhr beendeten die Teilnehmer die Versammlung und entfernten sich vom Klostersee.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell