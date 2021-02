Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hunde bringen Radfahrer zu Fall

Nordhorn (ots)

Am Montag ist es gegen 10 Uhr am Vechtesee zu einem Unfall gekommen. Ein E-Bike-Fahrer war in Richtung Ems-Vechte-Kanal unterwegs, als ihm im Bereich der Fußgängerbrücke zwei Joggerinnen mit zwei mittelgroßen Hunden entgegenkamen. Eines der Tiere lief in dessen Vorderrad, sodass der Geschädigte stürzte. Er verletzte sich am Kopf, den Händen und im Rippenbereich. Die beiden Joggerinnen entfernten sich unerlaubt in Richtung Pier 99. Sie trugen jeweils eine Mütze und waren vorwiegend schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter (05921)3090 entgegen.

