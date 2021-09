Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210906-1: Täter nach Diebstahl mit Waffen und Sachbeschädigung festgenommen

Hürth (ots)

Beschuldigter durch Mediziner in Klinik eingewiesen

Nach einem Diebstahl mit Waffen und einer Sachbeschädigung hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Freitagvormittag (4. September) im Stadtgebiet Hürth einen bereits polizeibekannten Frechener (38) vorläufig festgenommen. Da der Mann einen verwirrten Eindruck machte und zeitweise äußerst aggressiv war, alarmierten die Beamten Rettungskräfte und einen Notarzt. Der Mediziner wies den 38-Jährigen in eine Klinik ein.

Nach ersten Ermittlungen betrat der Beschuldigte gegen 9.30 Uhr ohne Mund-Nasen-Bedeckung eine an der Luxemburger Straße gelegene Tankstelle. Als ihn die Kassiererin (51) darauf ansprach, reagierte der Mann nicht. Stattdessen soll er Zigaretten gefordert und schließlich hinter dem Verkaufstresen selber zwei Schachteln aus der Auslage genommen haben. Beim Verlassen des Verkaufsraums soll der Täter noch eine Getränkedose eingesteckt haben. Bevor er das Tankstellengelände verließ, zog er einen kleinen Baseballschläger aus seiner Hosentasche und zerschlug damit die Scheibe einer Zapfsäulenanzeige. Anschließend entfernte er sich in Richtung der Stadtbahnhaltestelle in der Kaulardstraße. Die 51-Jährige hatte den Baseballschläger zwar gesehen, war aber damit nicht bedroht oder angegangen worden.

Im Bereich der Haltestelle erkannte ein Diensthundeführer den Flüchtigen und sprach ihn mit weiteren Beamten an. Die Zigaretten und den Baseballschläger stellten die Polizisten sicher und übergaben den Beschuldigten an den Rettungsdienst. Die Ermittlungen zu dem Fall führt das Kriminalkommissariat 23. (he)

