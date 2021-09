Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210905-2: Falsche Wasserwerker erbeuteten Bargeld

Wesseling (ots)

Die Polizei warnt vor Handwerkern, Vertretern oder anderen Betrügern, die unangekündigt erscheinen und es in der Folge nur auf eines abgesehen haben: auf Ihre Wertsachen oder Ihr Bargeld.

Nach Angaben eines 83-Jährigen hätte am Donnerstagmittag (2. September) ein Mann um 12.15 Uhr an der Wohnungstür in der Flach-Fengler-Straße geklingelt und gesagt, er müsse den Wasserdruck in Badezimmer und Küche überprüfen. Der Senior habe den Mann in die Wohnung gelassen und sich mit ihm zunächst ins Badezimmer, dann in die Küche begeben. In beiden Räumen habe der Täter das Wasser angestellt. Plötzlich habe sich eine zweite männliche Person in der Wohnung befunden, vermutlich, weil der erste Täter die Wohnungstür nur angelehnt hatte. Der 83-Jährige habe vom Inneren des Badezimmers aus keine Möglichkeit gehabt, in das Schlafzimmer zu blicken. Die beiden Personen seien dem Geschädigten nun doch komisch vorgekommen, so dass er sie aufforderte, die Wohnung zu verlassen. Später sei ihm dann aufgefallen, dass eine Geldkassette mit Bargeld aus einer Kommode im Schlafzimmer fehle.

Die beiden Männer trugen Arbeitskleidung in Form eines klassischen "Blaumanns". Einer war 30 bis 40 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sein "Kollege" war 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und ebenfalls von schlanker Statur.

Hinweise zu ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 12 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei warnt vor diesen dubiosen Betrügern und rät, generell keine unangekündigten Handwerker in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich die Arbeitsaufträge der entsendenden Firma oder einen Firmenausweis zeigen. Darüber hinaus sollten sie direkt die Firma selbst kontaktieren und sich die Richtigkeit des Auftrags bestätigen lassen. Informieren Sie im Bedarfsfall die Polizei. Über den Notruf 110 ist Ihre Polizei an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden für Sie erreichbar! (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell