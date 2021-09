Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden

Pulheim (ots)

Mögliches Bremsversagen als Unfallursache. Ein 16-jähriger Kradfahrer aus Köln befuhr mit seinem Zweirad (125 ccm) am Samstag (4. September), um 17:52 Uhr, die Kreisstraße 6 in Pulheim. In Höhe des Randkanals fuhr das Krad auf einen verkehrsbedingt wartenden Transporter eines 54-jährigen Mannes aus Köln auf. Beide Fahrzeugführer fuhren in Richtung Köln. Der Fahrer des Transporters leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der 16-Jährige, der zur weiteren medizinischen Behandlung stationär in ein anliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste, äußerte, dass seine Bremsen nicht funktioniert haben. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 6 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Lebensgefahr schloss der behandelnde Notarzt aus. Das Zweirad wurde durch die Polizei sichergestellt. (jd)

