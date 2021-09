Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210903-4: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Vettweiß / Kerpen (ots)

Einem Diensthundführer der Polizei Rhein-Erft-Kreis gelang mithilfe seines Hundes die Festnahme eines seit dem Kreis Düren verfolgten Mannes.

Dem Mann wird zur Last gelegt, am Freitag (3. September) um 0.45 Uhr in der Ortslage Vettweiß (Kreis Düren) mit seinem Transporter berauscht vor einer Polizeistreife geflüchtet zu sein.

Die Flucht des Fahrzeuges endete auf einem Wirtschaftsweg der Stadt Kerpen im Rhein-Erft-Kreis, wo es von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer setzte die Flucht zu Fuß in ein Waldgrundstück fort, wo er nach wenigen Minuten vorläufig festgenommen werden konnte.

Weitere Details hierzu finden Sie in der veröffentlichten Pressemeldung der Polizei Düren unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5010848. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell