Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210903-1: Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Brühl (ots)

Nach einem missglückten Überholmanöver eines 53-Jährigen ist es zu mehrstündigen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 53-Jähriger am Freitagmorgen (3. September) gegen 7.10 Uhr mit seinem VW auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Römerstraße und beabsichtigte, einen vorausfahrenden Wagen zu überholen. Der Vorgang misslang und der 53-Jährige stieß mit seinem VW gegen den Mast der Bedarfsampelanlage am verlängerten Fußweg der Straße "Winterburg". Das Auto einer 29-Jährigen prallte gegen den Wagen des 53-Jährigen. Die 29-jährige ist bei dem Verkehrsunfall leicht und der 53-Jährige schwer verletzt worden. Er kam nach Erstbehandlung vor Ort in eine Uniklinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr rollfähig und mussten abgeschleppt werden. Der Ampelmast geriet in Schieflage. Ein Techniker sicherte später den Mast.

Die Theodor-Heuss-Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 9.15 Uhr für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Streifenbeamte erhielten den Einsatz zu diesem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Theodor-Heuss-Straße in Kierberg wenige Minuten später. Dort eingetroffen, wurde den Beamten schnell klar, dass Verkehrsableitungen größeren Ausmaßes notwendig waren. Mit weiteren sechs Streifenwagenbesatzungen regelten die eingesetzten Polizisten das hohe Verkehrsaufkommen im morgendlichen Berufsverkehr. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell