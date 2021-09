Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210903-3: Polizisten stellen Führerschein von alkoholisierter Autofahrerin sicher

Wesseling (ots)

Beschuldigte hatte auf einem Parkplatz einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach einem Verkehrsunfall mit Trunkenheit haben Polizisten am Donnerstagabend (2. September) den Führerschein der alkoholisierten Autofahrerin (45) sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die 45-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Trunkenheit im Verkehr und der Verkehrsunfallflucht verantworten.

Nach ersten Ermittlungen war die Frau gegen 19.25 Uhr in Wesseling-Keldenich mit ihrem Mercedes von der Eichholzer Straße auf den Parkplatz eines Discounters gefahren. Beim Einparken soll sie nach Zeugenangaben mit ihrem Fahrzeug einen Ford touchiert und beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern sei sie dann in das Geschäft gegangen, das sie wenig später mit ihren Einkäufen wieder verlassen habe. An ihrem Fahrzeug wurde sie bereits von Zeugen und dem Fahrer des Fiesta erwartet. Wenig später trafen auch die Polizisten ein, die in ihrer Atemluft Alkoholgeruch feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille.

Nachdem sie den Führerschein der Alkoholisierten sichergestellt hatten, untersagen die Polizisten der Frau das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

