Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mit internationalen Haftbefehl Gesuchter weist sich mit total gefälschten Dokumenten aus

Bitterfeld (ots)

Am Montag, den 12. Juli 2021, gegen 19:00 Uhr versuchte ein 43-Jähriger am Bitterfelder Bahnhof bei Erkennen einer Streife der Bundespolizei Gegenstände schnellstmöglich in seinem Rucksack verschwinden zu lassen. Daraufhin kontrollierten die Bundespolizisten den Mann, der zum Nachweis seiner Identität eine kroatische Identitätskarte aushändigte. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme erkannten die Bundespolizisten Verdachtsmerkmale einer Totalfälschung. Auch der ebenfalls mitgeführte kroatische Führerschein bestand die Prüfung durch die Beamten nicht. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des mitgeführten Rucksackes wurden zwei Cliptütchen mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen, vermutlich Marihuana und Speed, aufgefunden und gemeinsam mit den Dokumenten sichergestellt. Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei informiert. Der Tatverdächtige wurde zum Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gebracht, wo die wahre Identität des Mannes ermittelt werden konnte. Im Rahmen des sich anschließenden Abgleichs seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass es eine aktuelle Fahndungsausschreibung durch das Bundeskriminalamt gab. Demnach wurde der Mann aufgrund eines internationalen Haftbefehls durch Serbien wegen Raubes, Diebstahls, Urkundenfälschung und Betruges gesucht. Dem Gesuchten wurde der Haftbefehl mit der dazugehörigen Belehrung eröffnet und er wurde festgenommen. Nach Absprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau verbleibt der Mann für weitere polizeiliche Maßnahmen im Gewahrsam der Landespolizei und wird durch diese zeitnah einem zuständigen Richter vorgeführt. Zudem erwarten ihn Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz.

