POL-REK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Bergheim (ots)

Mit über 2,4 Promille auf einen anderen Pkw aufgefahren. Ein 39-jähriger Mann aus Bergheim wartete Samstag (4. September), gegen 14 Uhr, verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug am Kreisverkehr Gutenbergstraße / Heinrich-Hertz-Straße. Von hinten näherte sich ein 27-jähriger Mann aus Bergheim mit seinem Pkw. Zunächst stoppte er recht abrupt, fuhr jedoch wieder an, obwohl das vor ihm wartende Fahrzeug noch stand. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 8-jährige Beifahrerin des vorderen Wagens leicht. Der Unfallverursacher bat zunächst darum, die Angelegenheit ohne die Polizei zu regeln. Als der andere Unfallbeteiligte auf polizeiliche Unfallaufnahme bestand, montierte der 27-Jährige sein vorderes Kennzeichen ab und fuhr auf einen angrenzenden Parkplatz. Dort wurde der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer von unbeteiligten Zeugen an der weiteren Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin bei dem betrunkenen Fahrer eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (jd)

