Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210903-5: Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Kerpen (ots)

Zwei Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten

Bei einem Verkehrsunfall zwischen den Orten Kerpen-Blatzheim und Buir sind am Freitagnachmittag (3. September) zwei Menschen leicht und einer schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge der beiden Autofahrer waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Polizisten leiteten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Fahrzeuge auf der Bundesstraße 477 aus Richtung Bergheim kommend leiteten die Beamten über die Kreisstraße 16 ab.

Nach ersten Ermittlungen war ein Kerpener (72) in seinem Twingo auf der B 477 in Richtung Bergheim unterwegs. Als er in Höhe der Landstraße 276 nach links in Richtung Buir abbog, kam es zur Kollision mit dem Citroen eines entgegenkommenden Düreners (65). Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Autos gegen Verkehrsschilder, stießen gegen die Leitplanke und kamen anschließend zum Stillstand. Rettungskräfte brachten die beiden Autofahrer und die Beifahrerin (62) des 65-Jährigen in Krankenhäuser. Die behandelnden Ärzte nahmen den Citroenfahrer zur stationären Behandlung auf.

Die Unfallaufnahme war gegen 15 Uhr beendet. Die Beamten hoben die Verkehrsumleitung auf und gaben die Unfallstelle wieder für den Verkehr frei. (he/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell