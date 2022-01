Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heber

Bad Fallingbostel: 80jährige Frau vermisst

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.01.2022 Nr. 3

17.01 / 80jährige Frau vermisst

Heber / Bad Fallingbostel: Seit einigen Tagen wird die 80jährige Rosemarie Sch. aus Bad Fallingbostel vermisst. Sie ist etwa 172 cm groß und trägt graues kurzes Haar, das bis zu den Ohren reicht. Über die Bekleidung der Vermissten ist nichts bekannt. Das Fahrzeug der Frau, ein roter Renault Twingo wurde am Sonntagvormittag nach einem Hinweis in einem Waldgebiet in der Gemarkung Heber, nördlich der B3, Scharrler Straße - festgefahren auf einem Waldweg - von der Polizei aufgefunden. Dort soll es bereits mehrere Tage gestanden haben. Die Absuche des Gebiets rund um das Fahrzeug durch die Polizei, bei der auch ein Mantrailer und eine Drohne eingesetzt wurden, führte bisher nicht zum Auffinden der Vermissten. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder die Vermisste gesehen hat, melde sich bitte bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell