POL-HK: Walsrode: Ladendieb festgenommen; Walsrode: Bei Einbruch Kasse gestohlen; Schneverdingen: Einbrecher flüchtet mit Fahrrad; Soltau: Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.01.2022 Nr. 2

17.01 / Ladendieb festgenommen

Walsrode: Ein 26jähriger Polizeibeamter beobachtete am Montagabend während seiner Freizeit einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Heinrich-Hertz-Straße. Der Dieb flüchtete und der Beamte nahm die Verfolgung auf. Um ihn abzuschütteln, warf der Flüchtende eine Gasflasche nach seinem Verfolger und versuchte ihn umzurennen - Beides missglückte. Als er die eintreffende Verstärkung in Form eines Streifenwagens erblickte, gab er seine Flucht auf und wurde festgenommen. Der Polizeibeamte wurde bei der Aktion leicht verletzt. Gegen den Ladendieb leiteten die Beamten mehrere Verfahren ein.

17.01 / Bei Einbruch Kasse gestohlen

Walsrode: Unbekannte hebelten von Sonntag auf Montag die Hintertür einer Bäckerei an der Verdener Straße auf, gelangten in den Verkaufsraum des Objekts und entwendeten die Kasse sowie eine darin befindliche geringe Menge Bargeld. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

18.01 / Einbrecher flüchtet mit Fahrrad

Schneverdingen: Ein Einbrecher wurde am späten Montagabend, kurz vor Mitternacht von Passanten überrascht, als er die zuvor eingeschlagene Scheibe der Apotheke an der Schulstraße entfernte, um in das Objekt einzusteigen. Der Unbekannte flüchtete mit einem hellen Damenfahrrad. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

17.01 / Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend, gegen 22.30 Uhr einen 58jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Heideweg in Stübeckshorn. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,49 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

