Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Einbruchdiebstahl in Elektrokajütboot

Waldeck / Edertalsperre (ots)

Das Elektrokajütboot der geschädigten Bootseigner lag an seinem festen Liegeplatz an einer teils trocken gefallenen Steganlage in Harbshausen. Die Steganlage war verschlossen, konnte jedoch aufgrund des niedrigen Wasserstandes auch von Land aus betreten werden. Das Boot war abgeschlossen und mit einer Plane über Heck und Eingangstür abgedeckt. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntag, den 08.08.21, 11.30 Uhr bis Montag, den 09.08.21, 10.00 Uhr, durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt in das Boot und entwendeten vier Angeln (drei von der Marke Cormoran) in einer grünen Angeltasche und verschieden Fischreipapiere. Die Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei Waldeck dauern an. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 EUR.

