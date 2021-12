Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Diebstahl von 149 Zigarettenschachteln

Rostock (ots)

Rostock Toitenwinkel: Am gestrigen Tage kam es gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt zu einem Bandendiebstahl. Mehrere männliche Personen, die sich auch in einer fremden Sprache unterhielten, sollen den Zigarettenträger im Kassenbereich leer geräumt und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Laut Zeugenaussagen wurde durch einen Mann die Kassiererin abgelenkt. Ein anderer Tatverdächtiger deckte mit einem Stück Pappe den Bereich der Zigarettenpackungen ab. Eine weitere Person soll sodann die Zigarettenschachteln aus der Auslage entwendet haben. Eine durch die Polizei durchgeführte Nahbereichsfahndung auf Grundlage einer Personenbeschreibung verlief erfolglos.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Bandendiebstahls aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell