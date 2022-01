Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ehrhorn: Endo-Klinik: Erneut Brände gelegt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.01.2022 Nr. 2

20./21.01 / Endo-Klinik: Erneut Brände gelegt

Ehrhorn: Erneut kam es an der im Abriss befindlichen Endo-Klinik sowohl am Donnerstagmorgen als auch am Freitagvormittag zu einem Brand. In beiden Fällen gelang es der Feuerwehr die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, sodass die Gebäude nur teilweise brandbetroffen waren. Die Polizei geht auch hier, wie bei den Bränden vom 10. und 17. Januar, von Brandstiftung aus. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

