POL-HK: Walsrode: Portmonee gestohlen; Walsrode: Einbruch in Vereinsheim misslingt; Rethem: Einbruch in Schule; Bad Fallingbostel: THC positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.01.2022 Nr. 1

22.01 / Portmonee gestohlen

Walsrode: Einer 62jährigen Walsroderin wurde am Samstag, zwischen 11.00 und 12.00 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale an der Quintusstraße das Portmonee entwendet. Die Täter nahmen es aus der Handtasche, die sich im Einkaufswagen befand. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

24.01 / Einbruch in Vereinsheim misslingt

Walsrode: In dem Zeitraum Montag, 17.01.22 bis Montag, 24.01.22 versuchten Unbekannte sich durch Hebeln an der Tür Zugang zum Vereinsheim des Eckernworth-Stadions zu verschaffen. Es blieb beim Versuch - Der Einstieg gelang nicht.

24.01 / Einbruch in Schule

Rethem: Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe der Londy Grund- und Oberschule ein, gelangten in das Gebäude und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

24.01 / THC positiv

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend, gegen 21.55 Uhr einen 34jährigen Autofahrer auf der Scharnhorststraße. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Eine Blutentnahme und ein Strafverfahren waren die Folge.

24.01 / 18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Walsrode: Eine 18jährige Walsroderin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall auf der L163 schwer verletzt. Die Heranwachsende befuhr die Straße Am Beetenbusch in Richtung L190, kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

25.01 / Unfallflüchtiger ertappt

Rethem: Die Polizei kam am Montag einem Unfallflüchtigen auf die Spur, der am Sonntagabend, gegen 19.44 Uhr auf einer Grünfläche im Bereich der Raiffeisen-Tankstelle an der Rodewalder Straße zwei Schilder umfuhr und ein weiteres touchierte. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

