Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: 31jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.01.2022 Nr. 2

26.01 / 31jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Gilten: Am Mittwochmorgen, gegen 09.17 Uhr kam es auf der Giltener Straße (L191) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31jährige Frau aus Nienburg schwer verletzt wurde. Auf der Strecke Nordrebber - Gilten kam sie aus bisher unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die beginnende Schutzplanke und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand Tortalschaden.

