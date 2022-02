Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diebstahl aus Testzelt; Schwarmstedt: Einbrecher hebeln Tür auf; Munster: Mann beschädigt Pkw.

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.02.2022 Nr. 1

31.01./Diebstahl aus Testzelt

Munster: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag, 21:00 Uhr zu Montag, 10.00 Uhr aus einem geschlossenen Testzelt an der Dr.-Hermann-Marcks-Straße Computerzubehör und Desinfektionsmittel.

31.01./ Einbrecher hebeln Tür auf

Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Samstagmittag und Montagmorgen zu einem Einbruch in ein Autohaus an der Neustädter Straße. Unbekannte verschafften sich hier gewaltsam Zutritt über eine Gebäudetür. Sie betraten die Räumlichkeiten und brachen einen Schlüsselschrank auf, aus dem sie einen Fahrzeugschlüssel entwendeten. Die Täter wurden offensichtlich bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Tel. 05071/800350 entgegen.

31.01./Mann beschädigt Pkw

Munster: Ein Unbekannter überquerte unter Mitführung eines entwendeten Einkaufswagens am Montag gegen 13:00 Uhr die Soltauer Straße. Mitten auf der Fahrbahn blieb die Person stehen, sodass ein herannahendes Fahrzeug anhalten musste. Der Mann reagierte plötzlich aggressiv. Er sprang gegen das Fahrzeug und schleuderte auch den Einkaufswagen dagegen, wodurch Schäden am Pkw entstanden. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den Unbekannten ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192/9600 zu melden.

