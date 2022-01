Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrübungen ohne Fahrerlaubnis

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am Freitagabend wurde ein Pkw mit Hamburger Kennzeichen auf dem IB-Parkplatz kontrolliert mit dem offensichtlich Fahrübungen durchgeführt wurden. Der Fahrer und auch sein Beifahrer gaben an, auf dem Parkplatz geübt zu haben. Beide leben schon seit längerer Zeit in Deutschland, konnten aber lediglich eine indische Fahrerlaubnis vorlegen. Daher wurde ein Strafverfahren gegen beide Insassen eröffnet. Ipips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell