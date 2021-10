Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Einbruch

Lichtenau (ots)

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu einem Geschäft in der Straße 'Im Gewerbegebiet'. Zwischen 1:20 Uhr und 2:30 Uhr gelangten die Unbekannten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude, entwendeten den dortigen Tresor und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 4.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell