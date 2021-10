Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrrad entwendet, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr ein verschlossenes Mountainbike der Marke "LIQ" in der Moltkestraße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.900 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0721 277-0 entgegen.

