Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach - Fahrradunfall, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Bereits am Samstag, den 25.09.2021, ereignete sich in der Renchtalstraße ein Unfall, der für einen 75-jährigen Radfahrer mit einem Krankenhausaufenthalt endete. Der Senior kam an der Einmündung der Renchtalstraße zur Herztalstraße aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zu Fall. Nachdem zunächst von einem alleinbeteiligten Unfall ausgegangen wurde, ergaben sich nun erste Hinweise auf einen Unfall zwischen dem Fahrradfahrer und einem Traktor. Die Polizei bittet nun Zeugen, gerade auch die Ersthelfer am Unfallort, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer, 07841 7066-0, zu melden.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell