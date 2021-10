Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ausparkfehler führt zu hohem Sachschaden

Achern (ots)

Ein Parkrempler ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rosenstraße, als ein 23-Jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte. Hierbei stieß der BMW-Fahrer mit einem geparkten Audi zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

/jv

