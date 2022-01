Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Denkmäler auf dem Alten Friedhof beschädigt

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am Freitag, 21.01.22, wurde bekannt, dass zwei Denkmäler auf dem Alten Friedhof in Pirmasens beschädigt wurden. U.a. wurde auch ein Behälter, vermutlich gefüllt mit Rattengift, auf einen Marmorstein geworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Ipips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell