Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beide Kennzeichen an Pkw gestohlen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.01.2022, 19:30 Uhr - 20.01.2022, 07:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Rosengartenstraße. SV: Ein bislang unbekannter Täter stahl beide Kennzeichenschilder mit ZW-Kennung an einem weißen Ford-Focus, der quer zur Fahrbahn auf dem Parkstreifen in Höhe des Exerzierplatzes abgestellt war. Die Schilder waren jeweils in Kunststoffträger eingeclipst.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell