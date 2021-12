Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter belästigt Passantin - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagmorgen (09.12., 06.50 Uhr) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine Passantin auf der Berliner Straße. Die 19-jährige Zeugin gab an, dass sie aus der Innenstadt kommend die Berliner Straße zu Fuß stadtauswärts ging. Etwa zwischen der Dr.-Kranefuß-Straße und dem Hermann-Geibel-Weg wurde die Zeugin unvermittelt von einem jungen Mann nach hinten gezogen und stürzte. Anschließend lief der Mann in unbekannte Richtung davon.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20-25 Jahre alt und zwischen 1,70-1,75 Meter groß mit einer normalen Statur. Er hatte blonde, kurze Haare die nach vorne frisiert waren. Bekleidet war der junge Mann mit einer schwarzen Lederjacke im Biker-Stil und einer grau-schwarzen Jeans.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

