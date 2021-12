Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer stürzt nach Pkw-Kollision und wird schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Mittwochnachmittag (08.12., 16.15 Uhr) kam es im Einmündungsbereich Westfalenweg/ Teutoburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 61-jährigen Radfahrer, welcher hierbei schwere Verletzungen davon trug.

Zuvor befuhr die 81-jährige Frau aus Oerlinghausen mit einem Audi den Westfalenweg in Richtung Westweg und beabsichtigte nach links in die Teutoburger Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr der 61-jährige Verler mit seinem Fahrrad den Westfalenweg in entgegengesetzte Richtung. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zur Kollision, bei der der Verler mit seinem Fahrrad stürzte.

Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde der 61-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Die 81-jährige Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell