Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Taschendiebstähle

Coesfeld (ots)

Um Aufmerksamkeit bei Einkäufen bittet die Polizei Coesfeld. In den vergangenen Tagen ist es wieder vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen in Verbrauchermärkten gekommen. Am Donnerstag (18.3.) erstatteten zwei Geschädigte Anzeige, weil ihnen am Vormittag die Geldbörsen beim Einkauf gestohlen wurde. In einem Fall befand sich die Frau beim Einkauf im Lidl-Markt. In dem zweiten Fall im Aldi-Markt. Eine Verkäuferin gab an, dass ihr zwei Mädchen aufgefallen waren, die aus dem Ladenlokel "gerannt" wären. Eine nähere Beschreibung der beiden Mädchen ist nicht möglich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

