Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-jähriger Fahrradfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochnachmittag (08.12., 15.30 Uhr) befuhren zwei Radfahrer den Radweg der Bruder-Konrad Straße in Richtung Verler Straße. Sie fuhren eigenen Angaben nach nebeneinander her, als der 19-Jährige mit seinem Rad ins Straucheln kam und sich beide Fahrradlenker ineinander verhakten. Der Gütersloher verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell