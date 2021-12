Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Mittwochmorgen (08.12., 07.55 Uhr) befuhr eine 24-jährige E-Scooter-Fahrerin den Tecklenburger Weg in Richtung Prozessionsweg. Sie gab an, dass sie einem von hinten heranfahrenden Autofahrer ausweichen wollte, bevor sie zu Fall kam. Dabei verletzte sie sich schwer.

Der Autofahrer fuhr weiter. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

