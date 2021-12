Polizei Gütersloh

POL-GT: 28-Jähriger versucht sich vergeblich einer Verkehrskontrolle zu entziehen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Kurz nach Mitternacht (08.12., 00.16 Uhr) beabsichtigten Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch eine Verkehrskontrolle auf der Verler Straße durchzuführen.

Trotz erkennbarer Anhaltesignale beschleunigte der Fahrer seinen BMW deutlich und versuchte sich so der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Er fuhr zunächst die Verler Straße in Richtung Innenstadt entlang. Anschließend fuhr er über die Kampstraße und die Carl-Bertelsmann Straße in die Oststraße. Dort versuchte er sich mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung auf einer Hofeinfahrt zu verstecken. Vergeblich.

In dem Auto befanden sich drei Personen. Beim Herantreten an den Pkw war deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die unmittelbare Durchsuchung des Autos angeordnet. Neben einer PTB-Waffe wurde in dem Wagen auch Cannabis aufgefunden. Der 27-jährigen Mitfahrer legte ein Rezept vor, aus welchem hervorging, dass sein Konsum von Betäubungsmitteln medizinisch indiziert ist. An der Echtheit des Rezepts ergab sich vor Ort erheblicher Zweifel. Betäubungsmittel und Rezept wurden sichergestellt. Ebenso die PTB-Waffe. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest des 28-jährigen Fahrers positiv. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den 28-jährigen Gütersloher und einen seiner Mitfahrer, den 27-jährigen Gütersloher, wurden Strafverfahren eingeleitet.

