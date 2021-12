Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstag (07.12., 19.00 Uhr) befuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer die Alleestraße in Richtung Industriegebiet. Dabei kam er nach links von der Straße ab und touchierte zunächst einen geparkten Suzuki am Straßenrand. Anschließend fuhr der 32-jährige Rheda-Wiedenbrücker auf einen weiteren, geparkten Pkw, einen Smart, auf. Dabei überschlug sich der Audi des Mannes und blieb letztendlich wenige Meter weiter auf dem Dach liegen.

In der Atemluft des 32-Jährigen war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Der Audi und der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell