Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der B64

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwochmorgen (08.12., 06.35 Uhr) ist es auf der B64 in Rietberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Transporters die B64 aus Richtung Paderborn kommend. An der Kreuzung B64/ Bokeler Straße/ Rottwiese fuhr der Transporter-Fahrer auf den verkehrsbedingt an einer Ampel stehenden Lkw auf. Der Lkw wurde von einem 50-Jährigen gefahren.

Beide Unfallbeteiligten erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

