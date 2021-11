Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung! Betrüger geben sich als Polizisten aus

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Seit Freitag letzter Woche versuchen Betrüger wieder vermehrt als "falsche Polizisten" Beute zu machen. Die Täter rufen meistens Seniorinnen und Senioren an und fragen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Geld und Wertsachen ihrer Opfer.

Am Freitag und Samstag meldeten sich Betroffene aus Büren und Paderborn. Am Montag gingen Anrufe der Betrüger in Hövelhof und Salzkotten ein. Ihre Masche: Angeblich sei eine Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und befinde sich in Polizeigewahrsam. Dann fragen die falschen Polizisten nach Bargeld oder der Möglichkeit Geld von der Bank zu holen.

In einem Fall hatten die Opfer, ein Seniorenpaar, bereits Kontakt zur Bank aufgenommen. Die echte Tochter bekam den Betrugsversuch noch rechtzeitig mit und konnte ihre Eltern vor Vermögenschaden bewahren.

Auch diese Angst schürende Betrugsvariante war dabei: In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man habe Einbrecher festgenommen, erzählten die falschen Polizisten. Bei den Tätern sei ein Zettel mit der Anschrift der Angerufenen gefunden worden. Man gehe davon aus, dass man nun dort einbrechen würde. Mehrfach betonte der falsche Beamte, dass der Angerufene niemanden anrufen und nicht auflegen soll.

Die Polizei ruft niemals an und fragt nach Bargeld oder anderen Wertsachen im Haus. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf und rufen Sie selbst Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an, um den Sachverhalt zu klären.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Angehörige, Freunde und Bekannte von älteren Menschen sind aufgefordert, diese Informationen an die "Zielgruppe" der Betrüger weiterzugeben und das Thema regelmäßig aufzufrischen. Weitergehende Informationen zur Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

