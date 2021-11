Polizei Paderborn

POL-PB: Ermittlungen nach tödlichem Wohnungsbrand

Paderborn (ots)

(mb) In einem Mehrparteienwohnhaus am Pohlweg hat ein Hausbewohner (20) bei einem Wohnungsbrand am Samstagabend tödliche Verletzungen erlitten. Die Kripo hat Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Laut ersten Ermittlungen hatte ein Bewohner gegen 20.00 Uhr Rauch im Treppenhaus bemerkt. Der Qualm drang aus einer Einzimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Der Zeuge verständigte den Hausbesitzer. Da niemand die Wohnungstür öffnete, drangen die beiden Männer gewaltsam in das Appartement ein. Wegen dichten Rauchs konnten sie nicht weiter vordringen. Die alarmierte Feuerwehr holte den bewusstlosen Bewohner (20) aus der Wohnung. Der Rettungsdienst begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Während der 20-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, verließen die anderen fünf anwesenden Mieter das Haus unverletzt. Noch am Abend verstarb der verletzte Bewohner im Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Appartement. Die kleine Wohnung ist völlig verrußt und einiges Mobiliar brandbeschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei beschlagnahmte die betroffene Wohnung. Die Ermittlungen zur Brand- und zur Todesursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell