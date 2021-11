Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - die Fahrerin verletzt sich schwer

33181 Bad Wünnenberg (ots)

Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Lichtenau befuhr am Samstagmorgen gegen 08:55 Uhr mit ihrem Skoda die L 636 (Fürstenberger Straße) von Fürstenberg kommend in Richtung Haaren. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kurz vor Haaren kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Die Fahrerin verletzte sich hierdurch schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei mit ca. 4000,- Euro angegeben.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell