POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Einbruch in Kellerabteil - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots)

In ein Kellerabteil in einem Wohnhaus in der Straße An der Rennbahn in Mannheim-Herzogenried ist zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, eingebrochen worden. Gestohlen wurde nach Angabe des Geschädigten aber nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/3301-0 entgegen.

