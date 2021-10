Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Brand eines Wohn- und Wirtschaftsgebäudes

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (13.10.2021) ist es um 20:16 Uhr in Kisdorf zu einem Feuer in einem landwirtschaftlichen Wohn- und Stallgebäude gekommen.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte ein Teil des Hauses, welcher als Stall und Lagerraum genutzt wird, schon in voller Ausdehnung. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Kisdorf, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Götzberg, Wakendorf II, Winsen und Oersdorf begannen sofort mit der Brandbekämpfung.

Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Stallgebäude vollständig niederbrannte und die Flammen im weiteren Verlauf auf ein angrenzendes Wohngebäude übergriffen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren die drei Hausbewohner im Wohnhaus. Sie wurden durch das Knacken des brennenden Holzes aufmerksam und konnten das Haus unverletzt verlassen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache unklar.

Das Wohngebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400.000 Euro geschätzt.

Personen und Tiere wurden nicht verletzt.

