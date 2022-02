Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Portmonee gestohlen; Schneverdingen: Einbruch gelingt nicht; Soltau: Zaun zerschnitten; Munster: Heckscheibe zerstört

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.02.2022 Nr. 1

01.02 / Portmonee gestohlen

Schwarmstedt: Einer 80jährigen Frau wurde am Dienstagvormittag, gegen 09.30 Uhr beim Einkaufen in der Edeka-Filiale an der Celler Straße vermutlich nach dem Bezahlvorgang das Portmonee entwendet. Der Schaden wird auf rund 130 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

02.02 / Einbruch gelingt nicht

Schneverdingen: Am Mittwoch, zwischen 17.00 und 21.30 Uhr versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Schlehenweg einzudringen. Die Hebelversuche sowohl an der Eingangstür als auch am Wohnzimmerfenster schlugen fehl. Die Täter gelangten nicht ins Haus. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

02.02 / Zaun zerschnitten

Soltau: Von Dienstag auf Mittwoch zerschnitten Unbekannte an der Edelingstraße an mehreren Stellen einen Maschendrahtzaun und warfen mehr als 20 Trinkgläser in den Garten des betroffenen Grundstücks. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

02.02 / Heckscheibe zerstört

Munster: In der Zeit zwischen Dienstag, 22.00 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr wurde auf unbekannte Weise die Heckscheibe eines VW Polo zerstört, der an der Wilhelm-Bockelmann-Straße abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Tathinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

02.02 / Transporter übersehen - Fünf Verletzte

Schneverdingen: Am Mittwochmorgen, gegen 08.50 Uhr kam es an der Kreuzung Alt-Benninghöfener Weg / Moorweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem VW Crafter, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der 30jährige Lkw-Fahrer hatte den vorfahrtsberechtigten, in der Personenbeförderung eingesetzten Transporter übersehen. Das Fahrzeug war durch die Kollision auf die Seite geschleudert worden. Die vier Insassen wurden verletzt, darunter eine 79jährige Insassin schwer. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 30jährige Unfallverursacher sowie alle anderen Leichtverletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

