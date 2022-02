POL-HK: Schwarmstedt: Taschendiebe unterwegs; Schneverdingen: Einbrüche in Kita und Gemeindehaus; Bad Fallingbostel: Polizei die Vorfahrt genommen - 2,03 Promille

Polizeiinspektion Heidekreis

03.02 / Taschendiebe unterwegs

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr in der Aldi-Filiale an der Celler Straße aus der Manteltasche einer 81jährigen Frau ein Portmonee mit 100 Euro Inhalt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350

03.02 / Einbrüche in Kita und Gemeindehaus

Schneverdingen: In der Nacht zu Donnerstag drangen Einbrecher sowohl in die Kindertagesstätte "Regenbogen" an der Ernst-Dax-Straße als auch in das danebengelegene Gemeindehaus ein und hebelten eine Bürotür, einen Schrank sowie einen Tresor auf. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

03.02 / Polizei die Vorfahrt genommen - 2,03 Promille

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagmorgen, gegen 06.40 Uhr auf der Louis-Pasteur-Straße einen 55jährigen Autofahrer aus Walsrode. Der Mann hatte zuvor die Vorfahrt des Streifenwagens missachtet und fuhr anschließend in Schlangenlinien. Da starker Atemalkoholgeruch feststellbar war, ließen die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,03 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

04.02 / Damenrad gestohlen (Foto anbei)

Soltau: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, 19.01.2022, zwischen 13.10 und 13.30 Uhr ein Damenfahrrad "Continental", das unverschlossen vor dem Geschäft "Stoffparadies" an der Marktstraße abgestellt stand. Das Fahrrad hat einen grün-weißen Rahmen, silberne Schutzbleche mit roten Streifen und als Besonderheiten auf dem hinteren Gepäckträger einen übergroßen schwarzen Fahrradkorb. Hinweise zum Verbleib des Damenrads nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

